لن تصدق.. مطهر اليدين لا يحميك من الجراثيم المسببة للإنفلونزا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة كيوتو البروفيسورال في اليابان، ان مطهر اليدين لا يمكنه ان يخلصنا من الإصابة بالإنفلونزا، وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة أنه لا يمكن الوثوق في هذه المطهرات في القضاء على الجراثيم.



وتابع الباحثون أن الجراثيم التي يمكن ان يتركها الشخص المصاب بالإنفلونزا عند العطس، لا يمكن لمظهر اليدين أن يتخلص منها.



وينصح الباحثون للتخلص من الفيروسات، ان الغسل بالماء الدافئ، والصابون جيدًا، يمكن ان يخلصك من الجراثيم التي تسببها الإنفلونزا.



وقال الدكتور كاميرون كايزر ، مسؤول الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد، يتم تصنيع معظم المطهرات اليدوية باستخدام نوع من الكحول، حيث يحتوي بعضها على مركبات مضادة للمضادات الحيوية ، والتي من المرجح أن تقتل البكتيريا ، ولكنها غير مجدية ضد فيروسات مثل الأنفلونزا.



وتابع كايرز ان الباحثون المشرفون على الدراسة لاحظوا أنه في المختبر ، كان الكحول أقل فعالية ضد فيروس الأنفلونزا، مقارنةً بالبكتيريا.



وتنتقل الإنفلونزا من شخص إلى آخر من خلال قطرات المتطايرة، والتي تتناثر عندما يعطس المصابون بالسعال أو عندما يتحدون.