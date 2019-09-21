أخبار التعليم .. بدء الدراسة في الجامعات وبمدارس 12 محافظة .. والإعلان عن 3 منح دراسية من المكسيك لطلاب مصر

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
الجرس ضرب.. بدء الدراسة في 12 محافظة لطلاب الصفوف من 3 ابتدائي لـ ثانوية عامة اليوم
ماتتكلموش في السياسة .. تعليمات بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية
التعليم: فتحنا 11 مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية.. الطالب فيها بيقبض وما بيدفعش
جامعة الأزهر تبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم
شاركوا باختراع للتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تحصل على جائزة التميز بالصين.. صور
3 منح دراسية من المكسيك لطلاب مصر.. اعرف الشروط
وزع ماجات.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الهدايا على الطالبات في أول أيام الدراسة
توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصيني
في أول يوم دراسة .. شاهد بدء عمليات تسليم الكتب المدرسية للطلاب
مظاهرة حب وطنية فى أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة.. صور
تعرف على مصروفات المدينة الجامعية لطلاب الأزهر
جامعة عين شمس تنظم ماراثون دراجات في أول أيام الدراسة
المتينى يشارك الطلاب في مسابقة تنس الطاولة بجامعة عين شمس
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
الجرس ضرب.. بدء الدراسة في 12 محافظة لطلاب الصفوف من 3 ابتدائي لـ ثانوية عامة اليوم
ماتتكلموش في السياسة .. تعليمات بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية
التعليم: فتحنا 11 مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية.. الطالب فيها بيقبض وما بيدفعش
جامعة الأزهر تبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم
شاركوا باختراع للتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تحصل على جائزة التميز بالصين.. صور
3 منح دراسية من المكسيك لطلاب مصر.. اعرف الشروط
وزع ماجات.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الهدايا على الطالبات في أول أيام الدراسة
توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصيني
في أول يوم دراسة .. شاهد بدء عمليات تسليم الكتب المدرسية للطلاب
مظاهرة حب وطنية فى أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة.. صور
تعرف على مصروفات المدينة الجامعية لطلاب الأزهر
جامعة عين شمس تنظم ماراثون دراجات في أول أيام الدراسة
المتينى يشارك الطلاب في مسابقة تنس الطاولة بجامعة عين شمس