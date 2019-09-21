بشرى سارة من السعودية للعمالة الوافدة

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، أن الجهات المختصة في المملكة، قررت إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.



وأوضحت الصحيفة أن هناك إجراءات تقوم بها وزارة الصناعة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

