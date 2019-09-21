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أخبار البلد

داخل طرد يحوي ثلاجة.. ضبط أدوية في قرية البضائع قبل تهريبها إلى نيجيريا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:35 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام فرج مدير عام الصادرات الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية داخل طرد على الرحلة المصرية المتجهة إلى نيجيريا.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إجراء معاينة الشهادة رقم 17254 باسم الأنور للتصدير، بعدد تسعة طرود متجهة إلى نيجيريا على رحلة مصر للطيران، تم الاشتباه في إحدى الطرود وبها ثلاجة ميني بار، عثر بداخلها على مجموعة من الأدوية يراد تهريبها للخارج.

وتقرر تشكيل لجنة، تحت إشراف سعيد مصطفى مدير الحركة، للمشاركة في عملية جرد الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
داخل طرد يحوي ثلاجة.. ضبط أدوية في قرية البضائع قبل تهريبها إلى نيجيريا
داخل طرد يحوي ثلاجة.. ضبط أدوية في قرية البضائع قبل تهريبها إلى نيجيريا
داخل طرد يحوي ثلاجة.. ضبط أدوية في قرية البضائع قبل تهريبها إلى نيجيريا

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