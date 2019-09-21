لأول مرة .. المتحف الكبير يستقبل الرحلات المدرسية .. السبت

أعلن اللواء عاطف مفتاح ، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به ، أن المتحف سيبدأ استقبال رحلات لطلاب المدارس ، للتعرف على المشروع المصري الضخم.



وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه تقرر أن يستقبل المتحف رحلات المدارس يوم السبت الأخير من كل شهر، على أن تبدأ أول رحلة يوم السبت المقبل .



وأوضح أنه تم مد الزيارات للشركات السياحية لمعامل الترميم فقط بالمتحف حتى الخامس من يناير القادم لمدة ساعتين فقط ، بعد انتهاء ساعات العمل بالمتحف ، وذلك فى إطار خطة الترويج للمتحف بناء على طلب تلك الشركات .



وأشار إلى توفير أكثر من 770 مليون دولار من التكلفة التقديرية للمشروع ، والتى تبلغ ٦ر١ مليار دولار، لافتا إلى أن التكلفة النهائية من المرحلة الثالثة من مشروع المتحف ستبلغ ٨٣٠ مليون دولار بزيادة قدرها ٣٠ مليون جنيه ، حيث كان مقرر لها عام ٢٠١١، مبلغ ٨٠٠ مليون دولار.



وفيما يتعلق بحفل افتتاح المتحف .. نوه المشرف العام على المشروع إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لدراسة سيناريوهات حفل الافتتاح ، ليخرج بصورة تليق بعظمة مصر، حيث من المقرر أن يستمر اثنى عشر يوما ، وأنه جارى دراسة كافة العروض من الشركات العالمية لتحقيق أقصى عائد من تلك الاحتفالية ، كما سيتم استقدام رعاه من كافة الجهات لتلك الاحتفالية.

