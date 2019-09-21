بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة مثيرة للجدل.



وظهرت سولاف ببلوزة بيضاء وجيبة شيفون منقوشة لأعلى ساقها فوق الركبة، واعتمدت اكسسوار بشعرها من الورد مع تسريحة بسيطة كيرلي ومنسدل على كتفها.



والتقطت الصورة وهي حافية وتجلس فوق فرع شجرة فوق بحيرة وهي تنظر الى الأسفل ، كما اعتمدت مكياج هادئا وبسيط مناسب لاطلالاتها ولكنها اثارت الجدل من متابعيها بين مؤيد ومعارض عن إطلالاتها بالصورة.





