لم يفرقوا بين المدنيين والعسكريين.. البورسعيدية:: لن ننسى جرائم الإخوان

عبر آلاف البورسعيدية عن غضبهم وسخطهم مما تشهده الساحة على صفحات التواصل والقنوات الموالية للجماعة الإرهابية وأعداء الوطن مما وصفوه بالمؤامرة الكبرى على مصر.





وأكد البورسعيدية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى تصديهم لأى شخص يفكر فى زعزعة الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية التى تشهدها الباسلة منذ قرابة الأعوام الأربعة بعد تجاهل كبير من الدولة المصرية والحكومات المتعاقبة على مدار 30 سنة سبقت ثورة 30 يونيو.





وشدد أهالى بورسعيد أن الباسلة كانت أول محافظات مصر تعلن خلوها من الجماعة الارهابية واعداء الوطن يوم اعلان العصيان المدنى على طاغوت حكم الإخوان .





وعبر البورسعيدية عن سخطهم لما يتداول على القنوات المأجورة بنزول شبابها الى الشوارع مطالبة بتغيير النظام واصفينه بالفبركة الإعلامية، مؤكدين أن بورسعيد التى فوضت القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي كأول محافظات مصر للخلاص من الإرهاب والإرهابيين ستظل باقية على العهد.





وقال البورسعيدية فى التغريدات عبر صفحاتهم: لن ننسى شهداء الباسلة ممن استشهدوا برصاص غدر الإرهاب من مدنيين أبرياء وضباط ومجندين جيش وشرطة.





وأكد اهالى بورسعيد أن رصاص وقنابل الإرهاب التى طالت مئات البورسعيدية فى ميدان الشهداء 28 يونيو وراح ضحيتها المراسل الصحفى صلاح الدين مصطفى وإصابة الدكتور شريف صالح وعادل أبو حمص لم تثن البورسعيدية عن النزول فى 30 يونيو فهم من توارثوا جينات البطولة وان تكون صدورهم دروع فداء للوطن من غدر الأعداء.





وشدد أهالى بورسعيد على أنهم لم ولن ينسوا تارهم مع الإرهابية وأذنابها حتى يقتصوا لأبنائهم من رجال الجيش والشرطة أمثال النقيب عمرو الغضبان والمقدم اسد الميدان ففادى سيف واللواء سيد قائد الكتيبة 101 والنقيب طيار مقاتل محمد ابو العطا و النقيب مقاتل عمرو السقا و النقيب محمد جاويش وغيرهم من الأبطال والجنود البورسعيدية الذين ضحوا بارواحهم من اجل الوطن والشعب.





وتحدث أهالى بورسعيد فى تغريداتهم عن أن بورسعيد ستظل حصن الوطن وستواصل قيادة التنمية فى ربوع مصر بما تشهده من تنفيذ لمشروعات عملاقة على أرض شرق وغرب المدينة من خلال تشييد استثمارات ومشروعات هى الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط باستثمارات عالمية، وما يشهده الغرب من استخراج الغاز الطبيعى الذى وضع مصر فى سيادة الدول العالمية المصدرة للغاز، ما لم تكن الأولى خلال الفترة المقبلة وهو ما سبب اهتزاز لقوى التوازن العالمى واللوبى الصهيوقطرى.





وواصل البورسعيدية الحديث عن التنمية الكبرى فى جنوب بورسعيد باستثمارات مصرية اجنبية مشتركة للصناعات الكبرى والمتوسطة بجانب النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية.



