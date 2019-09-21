هل تؤثر مسلة رمسيس الثاني على مترو الأنفاق بميدان التحرير ؟ .. الآثار ترد



وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / السبت / أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة علي يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض ، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.



وكانت وزارة الآثار ، قامت نهاية أغسطس الماضي بنقل أجزاء أحد مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة "صان الحجر " الأثرية بمحافظة الشرقية إلى القاهرة ، وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجميعها ، تمهيدا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر و العالم ، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير ، واهتمامها بإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.



يذكر أن المسلة كانت بمنطقة "صان الحجر " الأثرية ، كانت مقسمة إلي 8 أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة حوالي 17 مترا ، ويبلغ وزنها حوالي 90 طنا، و هي منحوته من حجر الجرانيت الوردي و تتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا .

أكد الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أى خطر على مترو الانفاق ، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة.