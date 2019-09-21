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فن

أخبار الفن| شاهد.. رقص كندة علوش فى مهرجان الجونة.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها ..أحمد السعدني يحاول تجاوز أزمة وفاة طليقته ..فضل شاكر يطرح يا ترى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:53 م
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

مغسلة عربية.. ريهام عبد الغفور تسخر من فستانها في مهرجان الجونة.. شاهد

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وارتدت في ثاني أيامه فستانا طويلا بنفسجي اللون.


كيف حاول أحمد السعدني تجاوز أزمة وفاة طليقته؟.. شاهد

مر الفنان أحمد السعدني، خلال الأشهر الماضية بصدمة كبيرة بسبب وفاة طليقته وأم أبنائه بشكل مفاجئ، مما دفعه للاعتذار لها عن تقصيره معها، وذلك من خلال السوشيال ميديا.


فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة يا ترى.. فيديو

طرح الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا ترى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وقد حققت ما يقرب من 30 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها فقط.


عمرو دياب يطرح أغنية تحيرك عبر تطبيق أنغامي

طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "تحيرك" عبر تطبيق أنغامي تمهيدًا لطرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير".


شاهد.. رقص كندة علوش وأروى جودة بمهرجان الجونة السينمائي

نشرت المذيعة إنجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو يجمعها بالفنانة السورية كندة علوش واروى جودة، وهن يرقصن ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.



فارس كرم يحيي حفلا غنائيا بلبنان أكتوبر المقبل

يستعد المطرب فارس كرم، لإحياء حفل غنائي، يوم 5 أكتوبر المقبل، في لبنان.

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