أخبار الفن| شاهد.. رقص كندة علوش فى مهرجان الجونة.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها ..أحمد السعدني يحاول تجاوز أزمة وفاة طليقته ..فضل شاكر يطرح يا ترى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وارتدت في ثاني أيامه فستانا طويلا بنفسجي اللون.مر الفنان أحمد السعدني، خلال الأشهر الماضية بصدمة كبيرة بسبب وفاة طليقته وأم أبنائه بشكل مفاجئ، مما دفعه للاعتذار لها عن تقصيره معها، وذلك من خلال السوشيال ميديا.طرح الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا ترى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وقد حققت ما يقرب من 30 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها فقط.طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "تحيرك" عبر تطبيق أنغامي تمهيدًا لطرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير".نشرت المذيعة إنجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو يجمعها بالفنانة السورية كندة علوش واروى جودة، وهن يرقصن ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.يستعد المطرب فارس كرم، لإحياء حفل غنائي، يوم 5 أكتوبر المقبل، في لبنان.