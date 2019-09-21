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حوادث

مطلقها أخذ الأولاد فقررت تنتحر.. علياء تلقي بنفسها في النيل ببني سويف

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية امن بني سويف، اليوم السبت، من إنقاذ مندوبة مبيعات، حاولت الإنتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة بني سويف بكورنيش النيل دائرة قسم بني سويف، على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بإقدام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بمياه النيل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم بنى سويف وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم إنقاذ السيدة من الغرق، حيث تبين أنها تدعى "علياء . أ . م . ح" 29عاما، مندوبة مبيعات بإحدى شركات الملابس بمحافظة المنوفية، ومقيمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونقلت لمستشفى بنى سويف العام، لتلقي الاسعافات الأولية، وحالتها العامة متوسطة.

كما تبين من التحريات الأولية وسؤال المصابة قررت أنها قامت بإلقاء نفسها بمياه نهر النيل بقصد الانتحار، لمرورها بحاله نفسية سيئة نتيجة خلافات بينها وبين مطلقها " رأفت . ع . ع" 38 عاما، بائع خردة، مقيم قرية النويرة بمركز إهناسيا، ورفضه السماح لها برؤية ابنائها المقيمين لديه، أو مقابلتهم.

تحرر محضر بالواقعة تحت رقم 4771 إداري قسم شرطة بنى سويف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري الواقعة وظروفها وملابساتها.

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