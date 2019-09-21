بـ الرمادى اللامع .. نيكول سابا بإطلالة جريئة

























































نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وأطلت بها بفستان وان شولدر وقصير باللون الرمادى الغامق،وحزام من الوسط باللون الرمادى ،وحذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأسود.وقامت برفع شعرها بتسريحة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها ،وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون لأبراز جمالها والرموش الكثيفة ،وأحمر شفاه باللون البيج ليكمل إطلالتها الجذابة.div>