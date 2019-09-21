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فن

السيناريست وليد يوسف يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بمهرجان هارموني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:30 م
اليسناريست وليد يوسف
اليسناريست وليد يوسف
آيه عاطف
حرص السيناريست وليد يوسف، على التواجد مساء أمس بفعاليات الدورة الثانية من مهرجان هارموني، والذي أقيم في الكنيسة الكتدرائية بمنطقة العباسية.

وقال وليد يوسف، لـ كاميرا "صدى البلد": "أنا تم دعوتي عن طريق الأستاذ موسى صبري الصحفي للتكريم عن أعمالي وأنا حابب أبارك للمكان الذي استطاع أن يعود بقوة أفضل من قبل، واتمنى أن تظل دور العبادة مفتوحة للفنون والآداب".

وأكد وليد يوسف أنه سيبدأ الموسم السادس لمسرحية "حدث في بلاد السعادة" مع حلول الشهر الجديد، والتي حصل بها على جائزة أفضل مؤلف في المهرجان القومي المسرحي 2019، وأكد أنه من المفترض أن يكون هنالك مشروع درامي سيعلن عنه خلال أسبوع.

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