فتح الالتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة بجامعة الأزهر.. التفاصيل كاملة

كشف الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، عن قبول الالتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة بمصروفات تحدد لاحقا، عن طريق التحويل الإلكتروني من بوابة جامعة الأزهر.



وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه المعاهد هي : معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني تحاليل بيولوجية، ومعهد اعداد فني قواعد بيانات، بكليات العلوم بنين وبنات بالقاهرة، وبنين أسيوط، ويتم اختيار العدد المتاح في كل معهد عن طريق الأعلى مجموعا بين الطلاب.



وتابع الدكتور محمد المحرصاوى: طلاب بحري والقاهرة يلتحقون بمعاهد كلية العلوم بالقاهرة، وطلاب قبلي بنين يلتحقون بمعاهد كلية العلوم بأسيوط، اما البنات من جميع المحافظات يلتحقون بكلية العلوم بالقاهرة. وتقبل هذه المعاهد من خريجي الثانوية الأزهرية عام 2018 - 2019 من الشعبة العلمية ومدة الدراسة بها عامين.



ويبدأ التحويل من التاسعة صباح غدا الأحد حتى مساء السبت ويكون التحويل إلكترونيا من خلال موقع الجامعة.‎