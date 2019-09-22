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ديني

الأزهر ينصح بـ ذِكر يغفر الذنوب والخطايا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
ذِكر يغفر الذنوب
ذِكر يغفر الذنوب والخطايا
الفكر الديني
قال الأزهر الشريف، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث يوضح فضل ذكر سبحان الله وبحمده بأن من قالها مائة مرة غفرت له ذنوبه.

واستشهد الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر» البخاري ومسلم.

وتابعت: فليحرص المسلم على هذا الذكر، سواء كان متفرقًا أو مجتمعًا، في مجلس أومجالس، في أول النهار أو آخره، إلا أن الأولى جمعها في أول النهار.

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