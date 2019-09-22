الأزهر ينصح بـ ذِكر يغفر الذنوب والخطايا

قال الأزهر الشريف، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث يوضح فضل ذكر سبحان الله وبحمده بأن من قالها مائة مرة غفرت له ذنوبه.



واستشهد الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر» البخاري ومسلم.



وتابعت: فليحرص المسلم على هذا الذكر، سواء كان متفرقًا أو مجتمعًا، في مجلس أومجالس، في أول النهار أو آخره، إلا أن الأولى جمعها في أول النهار.