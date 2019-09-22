ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جامعة المنيا تتزين استعدادًا لاستقبال الطلاب.. فرق فنية لاستقبال الجدد بكلية الزراعة .. والاتحادات تشارك في الهندسة.. والآداب تتزين بعلم مصر .. وفيلم كوميدي بكلية طب الأسنان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
جامعة المنيا تتزين
جامعة المنيا تتزين استعدادًا لاستقبال الطلا
ايمن رياض
  • "الزراعة" تستعين بفرق فنية لاستقبال الطلاب الجدد
  • فيلم كوميدي لطلاب "طب الأسنان"
  • علم مصر على جميع المباني والمداخل والمخارج
  • افتتاح معرض الأدوات المعملية والجامعية بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر
أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن كليات الجامعة العشرين استعدت وتزينت لاستقبال ما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة في أول أيام الدراسة للعام الجامعي الجديد 2019/2020، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي استمرت على مدار الثلاثة شهور الماضية، وذلك في أعمال التجديد والتطوير للمدرجات والمعامل، والمباني، وبالمدن الجامعية، وتطوير منظومة الأمن والسلامة للطلاب ومراجعة عمل الكاميرات، وإعداد خطة لتنظيم عمليات الدخول بالبوابات الرئيسية للجامعة لتحقيق الانضباط.

وأضاف د."عبد النبي" أنه تم تنظيم مكاتب استقبال وخدمة الطلاب الجُدد والقدامى، وذلك في إطار مسابقة أفضل مكتب استقبال بالكليات خلال مبادرة "أعرف جامعتك"، كما تم تنظيم معسكرات للخدمة العامة، تحت شعار "بإيدينا نجملها" شارك فيها طلاب الكليات القدامى، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون، للقيام بأعمال النظافة والتشجير والتزيين وتعليق اللافتات الترحيبية بالطلاب، بالإضافة إلى تنظيم يوم اجتماعي تحت شعار "مرحبًا" يُقدم عروض وأنشطة ترفيهية رياضية وفنية واجتماعية وثقافية، بجانب المؤتمرات الطلابية التي تعقدها الكليات لتعريف الطلاب بكلياتهم والخدمات التي تقدمها لأبنائها، ويتم خلال هذه المؤتمرات توزيع دليل الطالب والجداول الدراسية.

أوضح الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، أن أعمال النظافة والتزيين بالكلية شارك فيها الطلاب والعاملون بالكليات وذلك خلال أعمال دهانات الأسوار الخارجية، وتركيب الأعلام، واللافتات والخرائط التوضيحية ورسم أسهم على أرضيات الكلية لتوجيه الزائرين إلي مباني وأقسام الكلية المختلفة.

وعن استعدادات كلية الزراعة أوضح الدكتور عادل عبدالله، عميد الكلية أنه تم تنفيذ أسبوع بيئي لنظافة الكلية وفنائها الخارجي ودهان المداخل لاستقبال الطلاب، ووضع الأعلام على مباني ومدرجات الكلية وتجهيز بوابات بمدخل الكلية ووضع لافتات الترحيب عليها، علاوة على الإعداد والتجهيز لافتتاح معرض الأدوات المعملية والجامعية بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر.

وفي كلية الآداب أشار الدكتور رجب عبد المولى أنه تم تركيب علم مصر على جميع المباني وعلي المداخل والمخارج بالكلية ودهان البلدورات وجذوع الأشجار، كما تم بطب الأسنان تشكيل فرق عمل ووضع خطة استقبال الطلاب الجُدد تحت شعار " كلية رائدة وشباب مبدع" وتم إعداد بطاقات التعارف إلى جانب تنفيذ وإعداد فيلم وثائقي وكوميدي تعريفي لطلاب كلية طب الأسنان والمواقف التي تواجههم.

وفي كليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة قامت الطالبات بتزيين مداخل الكلية بالبالونات، والزينة، وعلمي الجامعة والكلية، واللافتات الترحيبية لاستقبال الطالبات الجُدد.
جامعة المنيا تتزين استعدادًا لاستقبال الطلاب.. فرق فنية لاستقبال الجدد بكلية الزراعة .. والاتحادات تشارك في الهندسة.. والآداب تتزين بعلم مصر .. وفيلم كوميدي بكلية طب الأسنان
جامعة المنيا تتزين استعدادًا لاستقبال الطلاب.. فرق فنية لاستقبال الجدد بكلية الزراعة .. والاتحادات تشارك في الهندسة.. والآداب تتزين بعلم مصر .. وفيلم كوميدي بكلية طب الأسنان
جامعة المنيا تتزين استعدادًا لاستقبال الطلاب.. فرق فنية لاستقبال الجدد بكلية الزراعة .. والاتحادات تشارك في الهندسة.. والآداب تتزين بعلم مصر .. وفيلم كوميدي بكلية طب الأسنان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد طلاب طب حلوان ينهي استعداداته لاستقبال الجدد

العلاج في سرية.. تحليل فيروس سي للطلاب الجدد بكليات جامعة المنيا

1500 طالب وطالبة جدد يوقعون الكشف الطبي بجامعة المنيا .. أنشطة مختلفة ضمن مبادرة "اعرف جامعتك"

لأول مرة بفرع العبور الجديد .. انطلاق الدراسة فى 10 كليات بجامعة بنها ..صور

ترشيحاتنا

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

بنفس اللون .. إطلالة حلا وهنا شيحة فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد الهجوم الإرهابي.. أرامكو السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لموظفيها

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

النجوم والحسد.. أحمد فهمي بعد مرض هنا الزاهد: في ناس مركزة معانا أوي.. وفيفي عبده: خمسة وخميسة.. والإماراتية أحلام تتقي شره بالبخور

20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور