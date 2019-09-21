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أخبار البلد

منتدى طه حسين يستضيف رئيس أكاديمية البحث العلمي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يستضيف منتدى عميد الأدب العربي طه حسين الذي تنظمه اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان (البحث العلمى فى مصر إلى أين ؟)، يحاضر فيها الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ، والعالم الدكتور محمد روؤف حامد.

وتشارك الطفلة الموهوبة كنزى بالعزف على الاورج ويدير اللقاء محمد نوار.

وتقام الندوة اليوم الموافق 21 سبتمبر 2019 فى تمام السادسة والنصف بقاعة طه حسين بالدور الرابع .

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