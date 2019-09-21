حزب العمال البريطاني: يمكننا حل مسألة الخروج من الاتحاد في 6 أشهر

أظهرت مسودة بيان لحزب العمال البريطاني المعارض أنه سيتمكن في حال توليه قيادة الحكومة من التوصل إلى اتفاق "معقول" للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة أشهر وإجراء استفتاء ثان على هذا الاتفاق أو البقاء في التكتل خلال ستة أشهر.





وقالت مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز "بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المخزية التي يجريها المحافظون والأزمة البرلمانية سوف تتمكن أي حكومة بقيادة حزب العمال من حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة أو بأخرى خلال ستة أشهر من توليها السلطة".





ولم يطرح البيان بعد على المؤتمر السنوي للحزب المنعقد في مدينة برايتون الساحلية للموافقة عليه.



