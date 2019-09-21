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بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:14 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة صبا مبارك علي صفحتها الشخصية بانستجرام صوره لها تجمعها مع الفنانة اروي جوده علي السجادة الحمراء بإطلالة غريبة.

وظهرت اروي بفستان برقبة مفتوحة بمنطقة الخصر والظهر باللون الاسود والمزين باللون البني، واظهرت هذه الاطلالة بعض عيوب جسد اروي، واعتمدت تسريحة شعر غير مناسبة لاطلالاتها حيث اختارت الضفيرة المرفوعة من اعلي .

اما عن المكياج فكان المكياج رقيق وهادئ ومناسب جدا للمهرجان، وكتبت صبا تعليقا علي صورتها مع اروي "
جزء من طقوسي في أي مهرجان سينمائي هو مشاركة بعض الضحكات على السجادة الحمراء مع هذه الفتاة ، أحبك يا عرعر متعودين

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