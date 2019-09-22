برنامج إذاعي ولافتات وحجرة مجهزة .. مدارس الإسكندرية تحاصر فيروس سي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن بدء إجراء المسح على تلاميذ الصف الأول الإعدادي بجميع مدارس المحافظة، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، غدا، وذلك ضمن الحملة الرئاسية "100 مليون صحة".



وقالت هبة سليمان، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز حجرة كشف بكل مدرسة إعدادي ملحق بها جهاز حاسب آلي، إعداد كشوف بأسماء الطلاب المستهدفين، فضلا عن تكليف موظف للعمل كمنسق لمتابعة أعمال الحملة.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع لبحث استعدادات انطلاق الحملة، السبت، بحضور مصطفى محمود، منسقو محافظة الإسكندرية لحملة 100 مليون صحة، ومديري المراحل الإعدادية ومنسقي الحملة بالإدارات التعليمية الثمانية



ومن جانبه، وجه يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بنشر نشر لافتات توعية عن الحملة وطرق الوقاية والعلاج بالمدارس، وتخصيص البرنامج الإذاعي اليومي كلمة عن "فيروس سي".



وشدد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والمدارس، لتذليل أي عقبات تواجه الحملة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.