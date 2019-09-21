ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كاتب سعودى: الهارب محمد علي خائن .. ودور عقلاء مصر مطلوب الآن

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:44 م
الكاتب السعودي سلطان
الكاتب السعودي سلطان الزايدي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال الكاتب السعودي، سلطان الزايدي، أحد كتاب صحيفة «عكاز» السعودية، إن الوقت حان ليأتي دور «عقلاء مصر»، بحسب تعبيره.

وعبَّر الكاتب السعودي عن دعمه لمصر شعبا وقيادة من خلال مشاركته على هاشتاج ( #متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر )، الذي تصدر قائمة الأعلى انتشارا على موقع «تويتر»، بعد الدعوات التي نادت أمس بالثورة على الدولة المصرية، وتبنتها قناة الجزيرة وقنوات الإخوان الارهابية التي تبث من تركيا.

وأكد سلطان الزايدي عبر صفحته الرسمية ( @zaidi161 ) على «تويتر» أنه «لا يجب أن تترك مصر لخائن مثل محمد علي يحرك لو جزءا بسيطا من الشارع المصري».

وتابع الكاتب القول: «مصر مع السيسي تسير في الطريق الصحيح، وبتعاون شعبها الواعي ستكون أفضل في المستقبل».

واختتم سلطان الزايدي كلامه بالتأكيد على أن كل من تظاهر في ميدان التحرير بالأمس إما جاهل أو مرتزق: «يؤسفني أن أقول: كل من تظاهروا في ميدان التحرير إما جهلة يُستغل جهلهم أو مرتزقة قبضوا ثمن الخيانة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطات حية من ميدان التحرير تكذب إدعاءات الإخوان بوجود تظاهرات .. شاهد

شاهد.. بعد شائعات التظاهر.. الهدوء يسيطر على كوبري قصر النيل

خالد صلاح لـ الاخوان: لن تعودوا للحكم فمصر فى حماية شعبها

ترشيحاتنا

فيديوجراف| بعد زفافهما بأيام .. هنا الزاهد فى المستشفى واحمد فهمي مصدوم

منة فضالي تكشف سبب حذف صورة مثيرة.. فيديو

بين زواج ومرض وحسد .. القصة الكاملة لأحمد فهمي وهنا الزاهد

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals

قمة جديدة بين الأهلى والزمالك بالقلعة البيضاء اليوم

عقوبات فى انتظار نادي الزمالك بسبب السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت

فى حمام السباحة .. كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها مع سونام