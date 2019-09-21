كاتب سعودى: الهارب محمد علي خائن .. ودور عقلاء مصر مطلوب الآن

قال الكاتب السعودي، سلطان الزايدي، أحد كتاب صحيفة «عكاز» السعودية، إن الوقت حان ليأتي دور «عقلاء مصر»، بحسب تعبيره.



وعبَّر الكاتب السعودي عن دعمه لمصر شعبا وقيادة من خلال مشاركته على هاشتاج ( #متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر )، الذي تصدر قائمة الأعلى انتشارا على موقع «تويتر»، بعد الدعوات التي نادت أمس بالثورة على الدولة المصرية، وتبنتها قناة الجزيرة وقنوات الإخوان الارهابية التي تبث من تركيا.



وأكد سلطان الزايدي عبر صفحته الرسمية ( @zaidi161 ) على «تويتر» أنه «لا يجب أن تترك مصر لخائن مثل محمد علي يحرك لو جزءا بسيطا من الشارع المصري».



وتابع الكاتب القول: «مصر مع السيسي تسير في الطريق الصحيح، وبتعاون شعبها الواعي ستكون أفضل في المستقبل».



واختتم سلطان الزايدي كلامه بالتأكيد على أن كل من تظاهر في ميدان التحرير بالأمس إما جاهل أو مرتزق: «يؤسفني أن أقول: كل من تظاهروا في ميدان التحرير إما جهلة يُستغل جهلهم أو مرتزقة قبضوا ثمن الخيانة».