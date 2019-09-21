أهالي كفر منصور بالقليوبية يشتكون غرق القرية في مياه الصرف الصرف الصحي

اشتكى أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، من معاناتهم الشديدة بسبب غرق بيوت القرية في مياه المجاري، موضحين انهم يتعرضون لأزمات بسبب المجاري وعدم وجود صرف صحي بالقرية.



واكد اهالي قرية كفر منصور ان مشروع الصرف الصحى بدأ في المركز والقري المجاورة وعند وصوله لقرية كفر منصور توقف الحفر وأعمال الصرف رغم قطع 100 الأمتار بالقرية.



وبين اهالي القرية ان المشكلة تفاقمت بالقرية بعد مرور خط الصرف الصحي من شوارع القرية للتمتع بها القرى المجاورة، ما ادي الي أزمة ظهور غطاء محابس الصرف الصحي في بعض الأوقات، وهو ما يعرض الأطفال وضعاف البصر للخطر الشديد، وسبق أن سقط بعض الأطفال في هذا الحجر، ولكن العناية الإلهية أنقذتهم.



وأشار أهالي القرية انهم حاولوا التواصل مع محافظ القليوبية والمسئولين بالمحافظة لمعرفة سبب توقف مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد بدء العمل إلا أن المحاولات باءت بالفشل بسبب تجاهل المسئولين بالمحافظة.