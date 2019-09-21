ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي كفر منصور بالقليوبية يشتكون غرق القرية في مياه الصرف الصرف الصحي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:10 م
قرية كفر منصور
قرية كفر منصور
مصطفى كرم
اشتكى أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، من معاناتهم الشديدة بسبب غرق بيوت القرية في مياه المجاري، موضحين انهم يتعرضون لأزمات بسبب المجاري وعدم وجود صرف صحي بالقرية.

واكد اهالي قرية كفر منصور ان مشروع الصرف الصحى بدأ في المركز والقري المجاورة وعند وصوله لقرية كفر منصور توقف الحفر وأعمال الصرف رغم قطع 100 الأمتار بالقرية.

وبين اهالي القرية ان المشكلة تفاقمت بالقرية بعد مرور  خط الصرف الصحي من شوارع القرية للتمتع بها القرى المجاورة، ما ادي الي أزمة ظهور غطاء محابس الصرف الصحي في بعض الأوقات، وهو ما يعرض الأطفال وضعاف البصر للخطر الشديد، وسبق أن سقط بعض الأطفال في هذا الحجر، ولكن العناية الإلهية أنقذتهم.

وأشار أهالي القرية انهم حاولوا التواصل مع محافظ القليوبية والمسئولين بالمحافظة لمعرفة سبب توقف مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد بدء العمل إلا أن المحاولات باءت بالفشل بسبب تجاهل المسئولين بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى

مينا مسعود يغازل منى زكي ويوجه رسالة لـ أحمد حلمي

منة فضالي تكشف سبب حذف صورة مثيرة.. فيديو

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته.. فيديو

بشرى سارة من السعودية للعمالة الوافدة

5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت