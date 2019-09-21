بيان ناري.. شباب الصحفيين تقصف جبهة حزبي الدستور والتحالف العربي الاشتراكي

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن انضمامها وتضامنها الكامل مع البيان الثوري الوطني القوى الذي أصدره تحالف الأحزاب ويضم 43 حزبا تمثل كافة التيارات.



وقالت إنه بمثابة زلزال وصفعة جديدة لأعداء الوطن وردا قويا على بيان حزبي الدستور و التحالف العربي الاشتراكي حول ضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة بالإضافة إلى التمادي في الكذب بطلبهم رفع الحصار عن الأحزاب رغم ان هذه الأحزاب التي تسعى لصالح الوطن والمواطن تعمل بكل حرية وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه بالإضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن إرهابيين الجماعة تحت مسمى وهمي "سجناء الرأي".



وتابعت: أن موقفهما يؤكد انهما يلعبان الدور المرسوم لهما من جماعة الإخوان الإرهابية بهدف أحداث حالة من الفوضى، مؤكدة الجبهة على إن هذه الادعاءات بعيدة عن أرض الواقع وإنهما تناسيا إن الشعب المصري هو صاحب الكلمة في وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: انتم لستم اوصياء عن الشعب وبالتالي ليس من حقكم أن تنوبوا عنه بأن تدعوا أن تعديل الدستور باطل فهذه خرافات وأكاذيب نرفضها بشدة.



وأضاف طوالة إنه كان من الأولى على الحزبين أن يفكرا في حماية أعضائهما من استقطابهما لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتحذيرهما من الدعوات المشبوهة التي تسعى لإثارة الشارع المصري.



وتساءلت الجبهة اين الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية القابلة للنقاش لإثراء الحياة الحزبية وكسر الجمود الحزبي بالطبع لا يوجد غير رؤية تنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



وأشار طوالة إلى إن حزبي الدستور والتحالف العربي الاشتراكي لم يتعلما من دروس الماضي الأليم حيث تعاونا مع جماعة الدم والخراب وضحكوا عليهم بعد أن وعدوهم بالمناصب والامتيازات ولكن دون جدوى وخرجوا وقتها من المولد الإخواني بلا حمص.



وأوضح طوالة إن الدستور والتحالف العربي الاشتراكي لم يفكرا في المصلحة العليا للبلاد ولا مصلحة المواطن ونسوا عمدا إن الفوضى تؤدي لانهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصري.



وأكد رئيس الجبهة على أن مثل هذه الأحزاب الكرتونية ترتدي نظارة سوداء مدون عليها صنع بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية لا ترى المشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة من 2014 حتى 2019 والتي لم تحدث منذ 100سنة.



وقال طوالة إن التاريخ سوف يتوقف كثيرا عند هذه الإنجازات التي وصلت لحد الإعجاز ونفكر بصوت عالي كيف كنا وكيف أصبحنا ونتساءل كم مدينة تم بنائها حتى الآن وكم كان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وما أصبح عليه الآن.. تطوير المناطق العشوائية وانتقال سكانها للعيش في حياة كريمة تحترم آدمية الإنسان.. حجم الطرف والكباري والأنفاق والتي كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن.. استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي. انشاء عاصمة إدارية جديدة دون تحميل ميزانية الدولة اي أعباء.



