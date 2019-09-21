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أصل الحكاية

خدع بالية.. 3 مشاهد كشفت تضليل الإخوان وكذب الجزيرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:58 م
كشف أكاذيب الاخوان
كشف أكاذيب الاخوان
لم تزِد ألاعيب الإخوان مساء أمس، الشعب المصري سوى يقينا وتثبتا بأن مخططا يحاك ضد البلاد في الخارج يستهدف شعبها وأمنها واستقرارها، وهو ما كان واضحا بشدة في تزييف الوعي وتلفيق الصور وفبركة المشاهد التي بثتها قنواتهم ضد مصر.

كان المساء أشبه بحرب عاتية على مصر، من حروب الجيل الرابع التي تلعب فيها الأكاذيب دورا هجوميا كبيرا، وتنتشر فيها الشائعات بفعل فاعل، وتوجه أسلحة الهجوم إلى الوعي الجمعي للمواطنين.

لكن مؤشرات عدة ودلائل كاشة فضحت هذا المخطط وقلبت السحر على الساحر، لتنتهي الليلة الماضية بـ استيضاح حقيقة أن جماعة الإخوان لا تملك عقلا ولا ضميرا، وكذا أبواقها الإعلامية التي عمدت الى التزييف والتخريف.

فيديوهات 2011 و2013

في مشهد مفضوح، استخدمت جماعة الإخوان فيديوهات للتظاهرات منسوبة لثورتي 2011 و 2013، ونشرتها باعتبار أنها مشاهد بالأمس من ميدان التحرير.
وحتى تزيد الجماعة في الخُبث، قامت بـ فبركة أعداد اضافية في الصور والفيديوهات لخداع المصريين بأن أعداد غفيرة في ميدان التحرير وميادين مصر.

وكشف رواد التواصل الإعلامي تلك الأكاذيب وفندوا ادعاءات الجزيرة ومكملين حيث ردوا عليهم "يا جماعة حد يبلغهم ان البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب".

شائعة غلق محطة السادات 

كان لابد لتثبيت الكذبة من خلال أخبار توحي بامتلاء ميادين مصر وعلى رأسها ميدان التحرير، فنشرت صفحات إخوانية ومواقع مشبوهة وشاشات مأجورة، خبرا عن غلق محطة مترو السادات التي تتوسط ميدان التحرير.
وفي ذات الوقت، الذي تم فيه ترويج الشائعة، أكد مراسل قناة " إكسترا نيوز"، أن حركة المرور طبيعية في ميدان التحرير، وأن محطة مترو " أنور السادات" تعمل بشكل طبيعي ولم يتم غلقها. 

كذبة الشهيد الحي 

أعضاء الجماعة الإرهابية أصروا على نشر أخبار عن سقوط شهيد في الإسكندرية، وتناولوا الخبر بالتعليق والشير على نطاق واسع بين فيسبوك وتويتر وانستجرام، لكن صاحب الأمر نفسه ومن ادعوا وفاته خرج ليكذبهم بنفسه.

خرج أحمد أبو ليلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليؤكد كذب تلك الشائعة، قائلًا: «ينفع كدا.. والله أنا حي أرزق، يا ريت الناس تبطل تنشر أي كلام وخلاص».

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