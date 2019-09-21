خدع بالية.. 3 مشاهد كشفت تضليل الإخوان وكذب الجزيرة

لم تزِد ألاعيب الإخوان مساء أمس، الشعب المصري سوى يقينا وتثبتا بأن مخططا يحاك ضد البلاد في الخارج يستهدف شعبها وأمنها واستقرارها، وهو ما كان واضحا بشدة في تزييف الوعي وتلفيق الصور وفبركة المشاهد التي بثتها قنواتهم ضد مصر.





كان المساء أشبه بحرب عاتية على مصر، من حروب الجيل الرابع التي تلعب فيها الأكاذيب دورا هجوميا كبيرا، وتنتشر فيها الشائعات بفعل فاعل، وتوجه أسلحة الهجوم إلى الوعي الجمعي للمواطنين.





لكن مؤشرات عدة ودلائل كاشة فضحت هذا المخطط وقلبت السحر على الساحر، لتنتهي الليلة الماضية بـ استيضاح حقيقة أن جماعة الإخوان لا تملك عقلا ولا ضميرا، وكذا أبواقها الإعلامية التي عمدت الى التزييف والتخريف.





فيديوهات 2011 و2013



