لن ننسى مواقف مصر مع الكويت.. فجر السعيد: الجزيرة القطرية راعي رسمي للإرهاب

عندما تنفرد #الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن #الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين #الجزيره ومصر 🤔 معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا 🙄 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

متى #الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!! 🥵 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

لن تتوقف الهبات فالأقروب أولى بالمعروف ومصر بقيادتها وجيشها مواقفها مع الكويت دائما مواقف بطوليه لم نراها من #الإخوان ولا المناصرين لهم.. ايام الملكيه يرسلون المدرسين على حسابهم وبعهد جمال حركوا الجيش لمواجهة تهديدات #قاسم ومبارك اوسل قواته لتحرير الكويت والسيسي قال مسافة السكه https://t.co/ytzzlb1dYf — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

أكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ان قناة الجزيرة القطرية هي الراعي الرسمي للإرهاب مدللة على ذلك بما تسوقه القناة المحرضة من اكاذيب وتضليلات وزيف وفيديوهات مفبركة تنشرها للاضرار بمصلحة مصر.وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت الإعلامية الكويتية، اليوم السبت، في سلسلة تغريدات دافعت فيها عن مصر « عندما تنفرد الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها»وأضافت في تغريدة أخرى،«أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين الجزيره ومصر معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا »وتساءلت: متى الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!!وردت السعيد على دعاوى وقف دعم الكويت إلى مصر، قائلة: لن تتوقف الهبات فالأقروب أولى بالمعروف ومصر بقيادتها وجيشها مواقفها مع الكويت دائما مواقف بطوليه لم نراها من #الإخوان ولا المناصرين لهم.. ايام الملكيه يرسلون المدرسين على حسابهم وبعهد جمال حركوا الجيش لمواجهة تهديدات #قاسم ومبارك اوسل قواته لتحرير الكويت والسيسي قال مسافة السكه !!