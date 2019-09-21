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أخبار العالم

لن ننسى مواقف مصر مع الكويت.. فجر السعيد: الجزيرة القطرية راعي رسمي للإرهاب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:42 م
الاعلامية الكويتية
الاعلامية الكويتية فجر السعيد
على صالح
أكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ان قناة الجزيرة القطرية هي الراعي الرسمي للإرهاب مدللة على ذلك بما تسوقه القناة المحرضة من اكاذيب وتضليلات وزيف وفيديوهات مفبركة تنشرها للاضرار بمصلحة مصر.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت الإعلامية الكويتية، اليوم السبت، في سلسلة تغريدات دافعت فيها عن مصر « عندما تنفرد الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها»


وأضافت في تغريدة أخرى،«أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين الجزيره ومصر معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا »


وتساءلت: متى الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!!



وردت السعيد على دعاوى وقف دعم الكويت إلى مصر، قائلة: لن تتوقف الهبات فالأقروب أولى بالمعروف ومصر بقيادتها وجيشها مواقفها مع الكويت دائما مواقف بطوليه لم نراها من #الإخوان ولا المناصرين لهم.. ايام الملكيه يرسلون المدرسين على حسابهم وبعهد جمال حركوا الجيش لمواجهة تهديدات #قاسم ومبارك اوسل قواته لتحرير الكويت والسيسي قال مسافة السكه !!

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