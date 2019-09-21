لن ننسى مواقف مصر مع الكويت.. فجر السعيد: الجزيرة القطرية راعي رسمي للإرهاب

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت الإعلامية الكويتية، اليوم السبت، في سلسلة تغريدات دافعت فيها عن مصر « عندما تنفرد الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها»
عندما تنفرد #الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن #الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019
وأضافت في تغريدة أخرى،«أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين الجزيره ومصر معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا »
أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين #الجزيره ومصر 🤔 معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا 🙄— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019
وتساءلت: متى الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!!
متى #الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!! 🥵— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019
وردت السعيد على دعاوى وقف دعم الكويت إلى مصر، قائلة: لن تتوقف الهبات فالأقروب أولى بالمعروف ومصر بقيادتها وجيشها مواقفها مع الكويت دائما مواقف بطوليه لم نراها من #الإخوان ولا المناصرين لهم.. ايام الملكيه يرسلون المدرسين على حسابهم وبعهد جمال حركوا الجيش لمواجهة تهديدات #قاسم ومبارك اوسل قواته لتحرير الكويت والسيسي قال مسافة السكه !!
لن تتوقف الهبات فالأقروب أولى بالمعروف ومصر بقيادتها وجيشها مواقفها مع الكويت دائما مواقف بطوليه لم نراها من #الإخوان ولا المناصرين لهم.. ايام الملكيه يرسلون المدرسين على حسابهم وبعهد جمال حركوا الجيش لمواجهة تهديدات #قاسم ومبارك اوسل قواته لتحرير الكويت والسيسي قال مسافة السكه https://t.co/ytzzlb1dYf— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019