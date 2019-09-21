المراغى وموبوجا يبحثان فى نيروبى تفعيل نشاط اتحاد عمال النقل بدول حوض النيل

عقد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته رئيسا للنقابة العامة لعمال النقل البرى اجتماعا مع النقابة العامة للنقل بجمهورية كينيا برئاسة نيكولاس موبوجا وذلك على هامش مشاركة الوفد النقابى المصرى فى اعمال المؤتمر العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية المنعقد بالعاصمة نيروبي.



