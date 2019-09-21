المراغى وموبوجا يبحثان فى نيروبى تفعيل نشاط اتحاد عمال النقل بدول حوض النيل

عقد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته رئيسا للنقابة العامة لعمال النقل البرى اجتماعا مع النقابة العامة للنقل بجمهورية كينيا برئاسة نيكولاس موبوجا وذلك على هامش مشاركة الوفد النقابى المصرى فى اعمال المؤتمر العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية المنعقد بالعاصمة نيروبي.
استعرض الاجتماع أوجه العلاقات العمالية فى البلدين وأكد الطرفان ضرورة تفعيل نشاط اتحاد دول حوض النيل لعمال النقل البرى لكي يساهم بفاعلية فى دعم الأنشطة التنموية لدول القارة من خلال تيسير حركة النقل والمواصلات بما يساهم فى تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقى فى مجال الاستثمار والتنمية وإقامة المشروعات المستدامة بدول حوض النيل.