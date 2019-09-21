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رياضة

بعد فوز المقاولون على الطلائع.. عماد النحاس: المركز الرابع حلم 14 نادي فى الدورى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:03 م
عماد النحاس المدير
عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب
حسام الحارتي
عبر عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن سعادته بتحقيق الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما اليوم والتي انتهت لصالح المقاولون العرب بهدف دون رد .


وأضاف عماد النحاس في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، أن الحصول على المركز الرابع في بطولة الدوري هذا العام حلم يتنافس عليه أكثر من 14 نادي .



وتابع عماد النحاس :" أنا غير محظوظ فى تسجيل ركلات الجزاء أمام طلائع الجيش "، مؤكدا أن هدف الفريق هو تحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط .

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