بتحية العلم والنشيد الوطنى.. جامعة جنوب الوادي تستقبل الطلاب الجدد فى أول أيام العام الجديد .. رئيس الجامعة: اهتمام بالأنشطة ولا مجال للسياسة.. صور

بتحية العلم والنشيد الوطنى...جامعة جنوب الوادي تستقبل طلابها الجدد فى أول أيام العام الجديد

رئيس الجامعة:

لسنا مكانًا للسياسة ونحذر مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن

نائب رئيس الجامعة:

علينا ألا نستمع لمن يروج الشائعات ضد مصر ونهتم بالأنشطة الطلابية



استهلت جامعة جنوب الوادى، عامها الدراسى الجديد، بتحية العلم و النشيد الوطنى، حيث شارك الدكتور يوسف غرباوى- رئيس الجامعة، طلاب الجامعة تحية العلم، خلال جولته التفقدية فى أول أيام الدراسة للتأكد من انتظام العملية التعليمية فى أول أيامها.

كما نظمت كليتى الطب والصيدلة، حفل استقبال للطلاب الجدد فى أول يوم دراسى، لتعريفهم بكلياتهم الجديدة و أقسامها المختلفة ومساعدتهم فى إنهاء إجراءات التسجيل، فضلًا عن تقديم فقرات فنية و غنائية للترحيب بالطلاب الجدد.



كما تم توزيع دليل الطالب، أمام أبواب كليات الجامعه المختلفة ويحتوى على مختلف المعلومات والاخبار عن الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها.



وأجرى الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وبرفقته الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، جوله تفقدية شملت كليات التمريض والآداب والأثار والحقوق والتجارة والتربية الرياضية والنوعية والزراعة والعلوم، ألتقي خلالها بكافة عمداء الكليات للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.



أعقب ذلك لقاء مفتوح مع طلاب وطالبات كلية العلاج الطبيعي، حيث حثهم فى بداية العام الجامعي الجديد على الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والرياضية التي خصصت لها الجامعة ساعتان يوميًا.



كما حرص رئيس الجامعة، على توعية طلاب وطالبات الكلية عن البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للشائعات وتبث الفتن، داعيًا كافة الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة لإزالة أي معوقات قد تطرأ على العملية التعليمية.



وأكد رئيس الجامعة، بأن الجامعه من الجامعات التى تحتل مراكز متقدمه فى التصنيفات العالمية وأن المستقبل أمامها والمتوقع الكثير من قطاعها الطبى ومنه كلية الطب، مشيرًا إلى أن طالب الجامعة يمر بأهم مرحلة فى حياته وهى الطور الأخير من مراحل التخصص وهذا يستدعى منه اهتمامًا خاصًا ونصح طلاب كلية الطب ببشاشة الوجه حتى يعتادوا عليها لأن نصف العلاج من وجه الطبيب وأضاف ان بناء الشخصية يتكون بالمناهج الدراسية والأنشطة الطلابية وأكد على أنه لا مجال للسياسة والحزبية فى الجامعة.



وأشار غرباوى، إلى أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية أفردت ساعتين فراغ يوم الأحد من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة ، و أن الجامعة ليست مكانًا لممارسة السياسة والأحزاب مؤكدًا أن الجامعة تتبنى سياسات الدولة.



وطالب الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، من الطلاب الجدد والقدامى الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية مع الجانب العملي في دراستهم لأن الأنشطة تساهم في إكسابهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العلمية ونصح الطلاب بالابتعاد عن الاستماع لمن يروج الشائعات ضد مصر.

