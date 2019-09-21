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برلمان

بهاء أبو شقة ينصب نفسه متحدثا رسميا باسم حزب الوفد والمعبر عن سياساته

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:57 م
بهاء الدين ابو شقة
بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتفعيل لائحة الحزب، باعتبار رئيس الوفد، هو المتحدث الرسمي للحزب والمعبر عن سياساته.

صدر القرار لتوحيد الجهة مصدر القرار؛ نظرًا لحساسية القضايا المطروحة على الساحة حاليًا وتداركًا لأي تناقض أو لبس.

ويتم إبلاغ أعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجان المحافظات بالقرار للالتزام به؛ إعمالًا لنص اللائحة.

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