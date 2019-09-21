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ديني

عضو الأعلى للشؤون الإسلامية يعلق على فوز الأهلي بكأس السوبر..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:03 م
خالد الجندي
خالد الجندي
القسم الديني
هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فريق النادي الأهلي بفوزه على فريق النادي الزمالك أمس الجمعة.

وقال الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على القناة الفضائية «DMC» إن شوارع القاهرة شهدت احتفالات واسعة بفوز نادي القرن.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري أمس عقب الفوز الذي حققه على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف عن طريق جونيور أجاي الذي سجل هدفين وحسين الشحات، بينما أحرز محمود علاء هدفين للزمالك من ضربة جزاء.

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