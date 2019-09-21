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رياضة

الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يعمق جراح إيفرتون.. وبيرنلي ينتصر على قاهر السيتى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:04 م
نادي شيفيلد يونايتد
نادي شيفيلد يونايتد
إسماعيل محمود
عمق شيفيلد يونايتد جراح نادي إيفرتون ، بالفوز عليه هدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الكولومبي ياري مينا التسجيل لشيفيلد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وأضاف الفرنسي ليس موسيت الهدف الثاني لشيفيلد في الدقيقة 79 ، ليستمر إيفرتون في مسلسل النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي شيفيلد يونايتد للنقطة الثامنة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.

وفي نفس الجولة ، فاز بيرنلي على نوريتش سيتي بهدفين نظيفين ، أحرزهما النيوزيلندي كريس وود في الدقيقتين 10، 14 ، ليرفع رصيد فريقه للنقطة الثامنة في المركز السابع ، بينما توقف رصيد نادي نوريتش سيتي عند النقطة السادسة في المركز الخامس عشر.

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