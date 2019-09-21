حرب وجود..عزة مصطفى: الإخوان المتآمرون يستهدفون تقسيم مصر.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إننا في حرب وجود، والأمر متعلق بـ خراب ودمار مصر، مضيفة:" مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقف على قدميها، وخطة الإخوان هي تدمير مصر".



وأضافت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" من يدعو إلى دمار مصر يراهن على نسيان سرقة المحلات وحرق الكنائس وشكل الدم في الشارع وهما فاكرين اننا نسينا الخوف والرعب وحرق مصر وسرقة آثارها ".



وتابعت :" مصر بها مشاكل ولا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها مشاكل، ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا نخوض حرب وجود، يستهدف المتآمرين منها تقسيمها".