مدرب دجلة يرفض طلب اتحاد الكرة الانضمام للجنة تطوير الكرة النسائية

رفض محمد كمال المدير الفني لنادي وادي دجلة ومدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية طلب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الإنضمام إلى لجنة تطوير الكرة النسائية.



جاء رفض مدرب نادي وادي دجلة الإنضمام إلى لجنة تطوير الكرة النسائية نظرا لرغبته فى الإستمرار فى مجال التدريب داخل الملعب.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية وذلك خلال اجتماعه الأخير الذى جاء على النحو التالي: حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين وأحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد إداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى الدكتور هناء فاروق أخصائية تغذية لجميع المنتخبات.

