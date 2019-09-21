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رياضة

بتكلفة 18 مليون جنيه..افتتاح مشروع التطوير الاستثماري بمركز شباب الشهيد بالفيوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
ريهام بكير
افتتح وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت ، المشروع الاستثماري الذي تم الانتهاء من تنفيذه بمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بمركز طامية بالفيوم، وذلك بحضور عدد من نواب المحافظة وقيادات الوزارة.

وبلغت تكلفة المشروع الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالمركز 18 مليون جنيه، ويتضمن حمام سباحة تدريبي، وشاليهات الإقامة، ومطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال، وكافيتريات، ومساحات خضراء.

وأوضح وزير الرياضة أن افتتاح تطوير مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم يعد باكورة المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها لمؤسسات القطاع الخاص للاستثمار بمراكز الشباب فى جميع المحافظات بنظام حق الانتفاع وفقًا للأسس والقواعد المتبعة فى هذا الشأن، مشيرًا أن إجمالي المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بلغ حتى الآن 500 مليون جنيه.

وأكد الوزير الحرص على إتاحة المنشآت الرياضية التي يتم إقامتها بمراكز الشباب عن طريق المشروعات الاستثمارية لأعضاء المراكز من النشء والشباب بعدد ساعات محددة لهم في اليوم، لافتًا إلى رؤية الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم الأنشطة والبرامج الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية.

وشهد وزير الشباب لقاءً مجمعًا مع أعضاء المركز تضمن عرض تقرير مصور حول مراحل المشروع الاستثماري بمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم، وفقرة فنية قدمها فريق الموسيقي والكورال بمركز الفنون.

يذكر أنه تقام العديد من المشروعات الاستثمارية بمنشآت محافظة الفيوم منها مركز شباب ابشواي، ومركز شباب فرقص، ونادى قارون، ونادى ابوكساه، ونادي النصر الرياضي، بنادي العبور.

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