قبل المواجهة المرتقبة اليوم.. تعرف على أبرز أرقام الهلال والاتحاد السعودي

يتفوق فريق الهلال السعودى، على مواطنه الاتحاد فيما يخص إحصاءات وأرقام الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك قبل أن يلتقيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، السبت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري.





وبعيدًا عن مواجهة الفريقين الآسيوية التي انتهت لصالح أزرق العاصمة 3-1، يتفوق الهلال هذا الموسم على الاتحاد فيما يخص إحصاءات وأرقام الدوري، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي أو حتى على مستوى التمرير والاستحواذ.





سجل الهلال 10 أهداف حتى الآن في أول 3 مباريات في الدوري، بينما سجل الاتحاد 4 أهداف في مباراتين، حيث يتأخر الفريق الجداولي بفارق مباراة عن خصمه.





وعلى مستوى التسديدات، سدد لاعبو الهلال 23 تسديدة على المرمى بواقع أكثر من 7 تسديدات في المباراة، بينما سدد لاعبو الاتحاد 7 تسديدات فقط بواقع 3.5 تسديدة في المباراة الواحدة.





وبالنسبة لصناعة الفرص والنجاعة بالثلث الهجومي الأخير، صنع هجوم الهلال 8 فرص مؤكدة للتسجيل، في المقابل صنع الاتحاد 3 فرص فقط منذ بداية الدوري.





دفاعيًا، حافظ الهلال على نظافة شباكه في مباراة واحدة بينما لم يتمكن الاتحاد من الخروج بشباك نظيفة، إضافة إلى قيام لاعبي الأزرق بـ146 التحام ناجح مقابل 102 الأصفر جدة.





وبالتركيز على عدد التمريرات ودقتها، مرر لاعبو الهلال 1514 تمريرة مقابل 764 فقط للاتحاد، مع دقة تمرير تصل إلى 88.2 في المائة، مقابل 83.6 للاتحاد.



