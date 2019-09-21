الاتحاد العام لـ عمال مصر يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تجديد العهد وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته رافضا رفضا قاطعا لكل حملات التشكيك ضده.



وأكد النائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن عمال مصر في جميع مواقع العمل الإنتاجي والخدمي يدركون بحسهم الوطني اهمية العمل والمشاركة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة التى فتحت أفاقا جديدة للعمل وحققت الأمان الوظيفى وأصبح الشعب يعيش مرحلة حديثة من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى التى كفلها الدستور ونصت عليها تعديلات القوانين والتشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية.



ويعظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل فى محاربة قوى الشر التى تسعى للنيل من مقدرات الوطن ووقف عجلة التنمية والبناء.



ويوجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباتهم العامة ولجانها النقابية وعلى كافة الاتحادات العمالية المحلية بجميع المحافظات بضرورة العمل على بث روح الانتماء للعمل الوطني وإيجاد السبل لمواجهة الإشاعات الكاذبة والمغرضة والتى تسعى الى زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد.



وشدد: على ان العمال وهم جنود الانتاج و قلب مصر النابض سيظلون دائما علي عهدهم يعملون وينتجون لرفعة الانتاج والارتقاء بمنظومة العمل من أجل مصرنا الحبيبة.

