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محافظات

دوريات أمنية بمحيط المدارس ومتابعة مستمرة .. دمياط تستعد للعام الدراسي الجديد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:11 م
دمياط تستعد للعام
دمياط تستعد للعام الدراسي الجديد
زينب الزغبي
تبدأ غدا الاحد الدراسة بمدارس محافظة دمياط وسط اجراءات مشددة من قبل مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد.

اكد "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه أول أيام العام الدراسي، ستنطلق الدراسة في مدارس المحافظة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني باجمالي ٦٥٠ مدرسة على مستوى الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

وتابع "سويلم" استعدادات الأمن والسلامة، واستلام التلاميذ للكتب المدرسية، وبداية العمل من اليوم الأول حسب الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة، مؤكدا على تسليم الكتب لجميع الطلاب دون الارتباط بالمصروفات، موجها إدارات المدارس بعزف الأناشيد الوطنية بشكل دوري لبث روح الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب.

واشار الى انه تم التنسيق مع قوات الامن لتكثيف جهودها في محيط المدارس على مستوى المحافظة ، عن طريق نشر دوريات أمنية لتأمين العملية التعليمية.

طالب وكيل الوزارة مديري الادارات التعليمية وموجهي المواد وإدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة ومسئولي المتابعة بالإدارات التعليمية بتكثيف المرور على مدارس المحافظة والوقوف على المعوقات والسلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وسرعة إزالتها حرصا على ابنائنا الطلاب.

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