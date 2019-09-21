هاني رمزى ينشر صورة مع مينا مسعود .. فخور به

أشاد الفنان هانى رمزى بالممثل الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، الذى يشارك حاليا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



نشر هانى رمزى صورة له بصحبة مينا مسعود وعلق قائلًا "مع مينا مسعود انه فخور به" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



يشار إلى أن "مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم.



يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، بحضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





