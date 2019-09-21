ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني رمزى ينشر صورة مع مينا مسعود .. فخور به

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:35 م
هانى رمزى ومينا
هانى رمزى ومينا
محمد بدران
أشاد الفنان هانى رمزى بالممثل الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، الذى يشارك حاليا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

نشر هانى رمزى صورة له بصحبة مينا مسعود وعلق قائلًا "مع مينا مسعود انه فخور به" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

يشار إلى أن "مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، بحضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.


هاني رمزى ينشر صورة مع مينا مسعود .. فخور به

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مينا مسعود على اختياره سفيرا لمبادرة اتكلم مصري

استعدادًا لافتتاح المهرجان.. روجينا تصل الجونة

مينا مسعود فى الجونة ويستعد لحفل افتتاح الدورة الثالثة

بعد وجوده فى الجونة .. 5 معلومات عن المصرى العالمى مينا مسعود

مينا مسعود مصري لمع في سماء هوليوود.. ووقف أمام ويل سميث

منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

ترشيحاتنا

بـ الروب .. جيسى عبده بإطلالة جريئة.. شاهد

‎تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

4 ميزات جديدة تضيفها جوجل لمتصفح كروم.. تفاصيل

بين زواج ومرض وحسد .. القصة الكاملة لأحمد فهمي وهنا الزاهد

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت