ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية: مستمرون في دعم ومساندة القيادة السياسية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
محمد غالي
جددت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية دعمها الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتعمير والإنتاج.

وقال المهندس خالد الفقي رئيس "النقابة العامة" في بيان اليوم السبت بأن الرهان على الشعب المصري الواعي بالأخطار والمخططات التي تحاك ضد الوطن الذي فطن إلى هذه التهديدات والخطر الجديد.وتابع بأن جموع الشعب المصري واجه هذه التهديدات بالرفض ومحاربة الفكر الجديد للجماعة الإرهابية التي تستخدم أذرعها من خلال أشخاص مارقين مأجورين لا قيمة لهم يحاولون تشويه مؤسسات الدولة، مثل الجيش المصري الأبي وشرطته الوطنية وغيرهم.

ولفت إلى أن الشعب المصري وفي القلب منه العمال خلف قيادته الوطنية الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي، الذي قدم حياته فداءً للوطن في ٣٠ يونيو في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاولات التخريب ونشر الفوضى ونشر الشائعات المغرضة لزعزعة الثقة بين الشعب وقيادته الوطنية المخلصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الفقي: زيادة إنتاج شركة الدلتا للصلب تنفيذا لتوصيات الرئيس

العامة للغزل والنسيج تدعم الرئيس السيسي ضد خفافيش الظلام

ترشيحاتنا

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

كاتب سعودي لـ الرئيس السيسي: ضع السوط وارفع السيف

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

الكاف يعلق على سقوط الزمالك أمام الأهلي في السوبر

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص