النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية: مستمرون في دعم ومساندة القيادة السياسية

جددت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية دعمها الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتعمير والإنتاج.



وقال المهندس خالد الفقي رئيس "النقابة العامة" في بيان اليوم السبت بأن الرهان على الشعب المصري الواعي بالأخطار والمخططات التي تحاك ضد الوطن الذي فطن إلى هذه التهديدات والخطر الجديد.وتابع بأن جموع الشعب المصري واجه هذه التهديدات بالرفض ومحاربة الفكر الجديد للجماعة الإرهابية التي تستخدم أذرعها من خلال أشخاص مارقين مأجورين لا قيمة لهم يحاولون تشويه مؤسسات الدولة، مثل الجيش المصري الأبي وشرطته الوطنية وغيرهم.



ولفت إلى أن الشعب المصري وفي القلب منه العمال خلف قيادته الوطنية الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي، الذي قدم حياته فداءً للوطن في ٣٠ يونيو في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاولات التخريب ونشر الفوضى ونشر الشائعات المغرضة لزعزعة الثقة بين الشعب وقيادته الوطنية المخلصة.

