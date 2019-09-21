كوكب المريخ يصيب العلماء بالحيرة بعد ظهور نبضات الليل

تسببت انفجارات الطاقة المغناطيسية التي لم يسبق لها مثيل في المريخ في حيرة علماء الفلك الذين اكتشفوا عبر مركبته الفضائية أمور جديدة حول الكوكب الأحمر الغامض.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اكتشف مقياس المغنطيس الثابت للمركبة الفضائية المتطورة NASA InSight قفزة غريبة في نبضات على سطح الكوكب اثناء الليل.



منذ نوفمبر 2018 ، تقوم المركبة InSight بجمع المعلومات من الكوكب الأحمر، بما في ذلك تسجيل ضراوة ما يسمى ب "Marsquakes" وتأخذ درجة حرارة قشرتها العليا.



لم يحدد العلماء بعد الأسباب الكامنة وراء النبضات المغناطيسية المفاجئة ، والتي كانت أقوى بعشرين مرة من الملاحظات السابقة ، وفقًا لمجلة ناشونال جيوجرافيك.