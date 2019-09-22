جالمودوج جوهرة الثروات .. لغم قطر لتفجير النزاعات القبلية في الصومال والتسلل إلى القرن الإفريقي.. احتياطيات النفط واليورانيوم بالولاية تسيل لعاب الدوحة.. وإغراق البلاد بالعملاء وسيلة التحكم بالخيوط

مراسل الجزيرة فهد ياسين يتولى رئاسة المخابرات الصومالية

التدخل القطري يحبط مؤتمر المصالحة بين عشائر وقبائل ولاية جالمودوج

جالمودوج تضم احتياطيات هائلة من النفط تقدر بـ 9 مليارات برميل

الولاية تتمتع بكتلة تصويتية حاسمة في الانتخابات الصومالية

في وسط الصومال تمامًا، تقع ولاية جالمودوج، التي ربما تُعد أهم أقاليم الصومال على الإطلاق، لما تمتاز به من موقع حاكم وسط البلاد تمامًا، يطل على البحر المتوسط، ويحتفظ في أعماقه بثروة وفيرة من الموارد الطبيعية.وعلى مسافة آلاف الأميال من ولاية جالمودوج والصومال كلها، تمد قطر عينيها إلى البلد الإفريقي الممزق بالصراعات الأهلية والثري بموارده في آن، ليكون ثغرة تسللها إلى القرن الإفريقي بما هو مدخل إلى البحر الأحمر وإلى عمق القارة السمراء معًا.وليس أدل على تغلغل الدوحة في الصومال من نجاحها في تصعيد رجلها فهد ياسين حاج طاهر، السلفي الجهادي ومراسل بوقها الإعلامي "الجزيرة" في الصومال، إلى منصب المدير العام للقصر الرئاسي سابقًا ثم مدير جهاز المخابرات الاتحادية الصومالي.موقع "العربية نت" نشر تقريرًا سلط فيه الضوء على استغلال قطر النزاعات القبلية في إقليم جالمودوج لإيجاد موطئ قدم لها في قلب الصومال المضطرب.وبحسب الموقع، فقبل أيام انتهى مؤتمر المصالحة بين عشائر وقبائل إقليم جالمودوج، الذي حضره الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو بفشل ذريع وانقسامات واضحة، أدت إلى تزايد الخلافات والصراعات بين قبائل الإقليم، والسبب تدخلات قطر، بحسب ما أكد حزب ودجر المعارض.وعلى الرغم من أن البيان الختامي للمؤتمر أوصى بإيقاف الصراعات القبلية والنزاعات الداخلية التي تشهدها مناطق جالمودوج منذ فترة، وتطهير الولاية من عناصر حركة الشباب وتنفيذ الحكومة الفيدرالية لما تبقى من تعهداتها في إصلاح وإحلال السلام في جالمودوج وإعادة بنائها، إلا أن الخلاف الأساسي مازال قائما حول التوافق على أسماء بعينها للترشح إلى منصب حاكم الولاية ونواب البرلمان والمناصب الأخرى.ويرجع السبب في ذلك لتدخلات الدوحة، بحسب ما أوضحت أحزاب معارضة، ومحاولة فرضها لأسماء بعينها ومن قبائل معينة، تدين بالولاء المطلق لها، وتحظى بثقة رجلي قطر في الصومال، وهما سفيرها في مقديشيو حسن بن حمزة، ومدير المخابرات فهد ياسين.ونقل الموقع عن عبد الرحمن عبد الشكور رئيس حزب ودجر المعارض أن ولاية جالمودوج تتمتع بحسب ما يؤكد العديد من الخبراء الصوماليين، بثروات كبيرة حيوانية وسمكية وثروة معدنية، وخاصة اليورانيوم، وتقدر المساحة الجغرافية للولاية بـ 143 ألف كيلو متر مربع، أي ما يعادل 21% من المساحة الإجمالية للصومال، مؤكدا أن هذه المساحة تمتد على معظم وسط الصومال التي تضم مناطق ساحلية وسهولا ومراعي شاسعة.وأضاف أن الولاية تتميز بموقع استراتيجي هام، إذ تربط بين الشمال والجنوب وتتمتع بتنوع قبلي مقارنة بأغلب الولايات.كما أكد أن الولاية بحسب الاكتشافات البترولية الأخيرة، التي عرضت في مؤتمر لندن التسويقي في فبراير الماضي، تعتبر من أغنى مناطق الصومال في البترول، ويقدر احتياطي حوض هوبيو فقط في الولاية بـ 9 مليارات برميل وهو ما جعل شركتي "شل" و"إكسون" موبيل تعودان للمنطقة.وقال عبد الشكور إن الدوحة اتفقت على الاستثمار في ميناء هوبيو المتواجد فيها، وتطمع بعد أن تفرض رجالها في المناصب الرئيسية بالولاية بعد الانتخابات الرئاسية في الاستحواذ والإشراف الكامل على الميناء الاستراتيجي وهو أقرب ميناء إلى أثيوبيا، ومنه إلى أفريقيا.كما أوضح أن للولاية أهمية سياسية، بناء على موقعها الجغرافي المتميز ضمن أراضي الصومال، وكذلك الثقل البشري والسياسي، لذا تعتبر في قلب المشهد السياسي والاقتصادي في التاريخ الصومالي الحديث.وأضاف عبد الشكور أن أغلب القيادات الفاعلة حاليًا في الصومال والمسيطرة على المشهد السياسي الراهن تنتمي للولاية مثل الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري والرئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس حزب ودجر.وتابع: "أي فريق سيفوز في هذه الانتخابات سيكون له تأثير سياسي على مستوى الصومال، لأن فوز مجموعة ما، يعني إنهاء المستقبل السياسي لمجموعة أو عدة مجموعات سياسية منافسة، فعلى سبيل المثال إذا فازت مجموعة الرئيس محمد عبد الله فرماجو ستحاول إنهاء المستقبل السياسي لقيادات مجموعة حسن شيخ وقيادات حزب ودجر من خلال الانتخابات القادمة لذا كل المجموعات السياسية مهتمة بصورة كبيرة بالانتخابات الحالية للولاية، وتسعى قطر لفوز فريقها.وأضاف أن هذه الولاية مهمة جدا للانتخابات الفيدرالية القادمة في عام 2020 و2021 حيث تتمتع الولاية بكتلة تصويتية في انتخابات الرئاسة لكونها تضم 44 صوتا، وستحدد من خلال نتائج الانتخابات نجاح محاولات قطر الاستحواذ على ميناء هوبيو الاستراتيجي من عدمه، مشيرا إلى أن هناك 4 مرشحين لرئاسة الولاية منهم اثنان مدعومان من الحكومة أبرزهم أحمد عبدي كاري المعروف بــ "قور قور" وهو من أتباع فهد ياسين رجل قطر، ويشغل حاليا منصب نائب وزير الأشغال العامة، واثنين آخرين من المعارضة.من جهته، أكد رشيد عبدي الباحث المستقل في شؤون منطقة القرن الأفريقي "للعربية.نت" أن قطر استطاعت خلال العامين الأخيرين وعقب تولي الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو التغلغل في مناطق الحكم والنفوذ في الصومال، وذلك عبر وسائل عديدة، منها إيصال رجالها إلى مناصب مؤثرة، مثل فهد ياسين مراسل "الجزيرة" السابق والذي أصبح مديرا للمخابرات، أو الدفع باستثمارات ومساعدات إنسانية وإغاثية، ودعم الحركات الإرهابية.وأضاف أن قطر نجحت بالفعل في بسط نفوذها على الحكومة الفيدرالية في العاصمة مقديشيو، وبدأت مؤخرا التوجه لخارج العاصمة وتحديدا الولايات وعلى رأسها جالمودوج لأسباب سياسية واقتصادية.وأوضح أن قطر تواجه مشكلات في الولاية بسبب رفض بعض قبائلها لسياستها وتدخلاتها، ومنها قبائل كبيرة ذات نفوذ وثراء مثل قبيلة "ماجرتين"، ولذلك تلجأ الدوحة لإثارة النعرات القبلية، وإشعال الخلافات، والانقسامات بين القبائل، علها تجد موطئ قدم لها في الولايات وتستقطب قبائل موالية لها.