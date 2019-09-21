أزمة بعد رفض تعليم البحر الأحمر قبول طلاب التجريبي الجدد.. أولياء الأمور: مدة الدفع 10 أيام منها إجازة



احمد الشريف ولي امر تلميذ من التلاميذ المرفوض قبول دفع مصروفاتهم يطالب محافظ البحر الأحمر بالتدخل لحل هذه المشكلة مؤكدا ان سكرتير المحافظة ونائبه المحافظ لديهم الصلاحيات التي تسمح لهم بحل المشكلة خاصة وأن محافظ البحر الأحمر مريض حاليا وأن الدراسة ستبدأ غدا مؤكدا ان اغلب اولياء الامور ابنائهم حاليا في الشارع وليس لديهم إمكانيات لدخولهم مدارس خاصه.



وكشف مصدر بمديريه التربيه والتعليم ان المديرية لديه تعليمات بعدم قبول اي طالب تاخر عن موعد دفع المصروفات ه ولو بيوم واحد 1 المديريه تلتزم ب تعليمات الوزارة التي جاءت لها الخاصه في نظام القبول لطلاب التجريبي والسن المحدد لهوي



مصير مجهول ينتظر تلاميذ المدارس التجريبية المقبولين الجدد بالغردقة الذين تأخروا فى دفع المصروفات التى كانت المدة المقررة لدفعها 15 يوما من ضمنها إجازة عيد الأضحى التي بلغت هذا العام 10 أيام فلم يتبق لأولياء الأمور سوى 4 أيام للدفع مما كان سببا في رفض قبولهم أو قبول المصاريف.تقول سهام سامى ولية أمر طالب أنها فوجئت بإعلان أسماء الطلاب المقبولين بالكيجى التجريبى يوم وقفة عيد الأضحى وكانت الإجازة طويلة جدا بلغت ١٠ ايام وبعد انتهاء الإجازة لم تتمكن من الدفع بعد اجازة العيد مباشرة إلا أنها فوجئت أن باب دفع المصروفات قد تم إغلاقة خلال ١٥ يوم من بينهم ١٠ أيام اجازة العيد والوفاة اى فكان الوقت المتاح للدفع هو٤ ايام فقط الأمر الذى تسبب رفض قبول أبنائنا رغم أننا لم نعتقد أن ال١٥ يوما المتاحة للدفع ليس من بينها إجازة العيد.تضيف سهام الحسينى والدة تلميذه تم رفض استلام توريد المصروفات لتأخرها يوم واحد عن الدفع مشيرة إلى انها قامت بالذهاب على اساس ان ال 15 يوما المتاحة لدفع ستكون بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى واضافت سهام انها قامت بالذهاب إلى مديرية التربية والتعليم وتقدمت بشكوى بهذا الصدد هي وما يزيد عن 100 ولي امر الا انها فجاه برد المديرية أن القرار ليس في يدهم وانه في يد الوزارة وانها تعليمات من وزارة التربية والتعليم الامر الذي دفعهم للسفر للقاهرة و مقابله مدير التعليم التجريبي الوزارة الذي اكد لهم ان ما يخص فترات قبول توريد المصروفات و أمر يخص الادارة المحلية اي أنه يتبع المحافظة وان يمكن للمحافظة او مسؤول وها تحديد ميعاد لقبول المصروفات وحلت هذه المشكلة فهو شأن داخلي يخص المحافظة وقد حلت هذه المشكلة في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية.