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أخبار البلد

نقابة العاملين بالصحافة والطباعة ترفض دعوات هدم الاقتصاد القومي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
محمد غالي
تؤكد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة و الآثار دعمها للدولة المصرية ومن خلفها جيشنا العظيم والشرطة الباسلة من أجل حركة الإصلاح الإقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترفض النقابة كل الدعوات المشبوهة التى تهدد استقرار الاقتصاد المصرى الذى بدأ يخطو خطوات إيجابية خلال المرحلة الحالية بما يوفر مناخ مستقر للاستثمار الأجنبى وبدأت مرحلة جني الثمار .

وأضافت النقابة أنها ستعمل الفترة القادمة على كشف أمثال هؤلاء التربية بالوطن من خلال تنظيم دورات تدريبية تثقيفية حول الثقافة العمالية حتى لا ينخدع العمال فى ما تردده الأبواق الإعلامية التى تديرها مخابرات الدول الكارهة لمصر .

و تعلن النقابة العامة أن عمال مصر يقفون صفا واحدا للدفاع عن مصرنا الحبيبة .

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