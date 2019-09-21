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فن

ملوخية وفطير مشلتت.. بسمة وهبة تكشف عن مفاجأتها لابنها فى المطار.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:25 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحمد إبراهيم
نشرت الاعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء سفرها الى سويسرا لرؤية ابنها عبد الرحمن الذى يدرس هناك.

وحرصت بسمة وهبة على تجهيز مفاجأة له حيث اصطحبت معها بعض الاكلات المصرية الشهيرة منها "فطير مشلتت وحمام وملوخية.

وقالت بسمة وهبة فى الفيديو : ""أنا جاية أشوف عبد الرحمن ابني وحشني أوي وبحبه جدا زي أي أم بتحب ابنها، ببقا مشغولة عليه لأنه بيدرس وفي الغربة لوحده".

وأضافت بسمة قائلة : "جايبه معايا ملوخية عشان اعمله ملوخية، وجايبة حمام ولحمة لأن اللحمة بتاعتنا في مصر حلوة جدا عن هنا.. وجايباله فطير مشلتت لأن هناك مافيش فطير مشتلت وربنا يستر ويعدوا الحاجات دي".

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