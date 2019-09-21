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أخبار البلد

النقابة العامة للخدمات الإدارية : الجماعات الإرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لتزييف الحقائق

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
محمد غالي
تابع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية باهتمام واستنكار شديدين الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى يرددها الجماعات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعى والمضللة للحقائق بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وأكدت النقابة العامة التى تضم الملايين من العاملين بالمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة أن هذه الأكاذيب المزيفة بعيدة كل البعد عن الواقع الذى يعيشه الشعب المصرى العظيم خلف قيادته الحكيمة فما هي إلا فقاعات فى الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية الرائدة.

وجدد مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع مصر ضمن منظومة الدول المتقدمة رافضين المساس بهذه الإنجازات العظيمة مؤكدين أنه سيظلون جنودا أوفياء فى العمل لاستكمال مسيرة التقدم والبناء إلى جانب أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين يؤدون دورهم الطليعى لحماية الوطن وأمنه.

وجه ممثلو العاملين للخدمات الادارية والاجتماعية الدعاء الى اللـه العلى القدير أن يحفظ مصر وطنا عزيزا أبيا شامخا.

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