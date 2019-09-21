النقابة العامة للعاملين بالمالية: الادعاءات الكاذبة يرددها القلة من الخارجين

تابع عمال مصر ومنظماتهم النقابية ومن بينهم العاملون في المالية والضرائب والجمارك ومنظماتهم النقابية باستنكار شديد ما تردده بعض مواقع التواصل الاجتماعى التى تقودها الجماعات الإرهابية بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه.



وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في بيانها أن هذه الادعاءات الكاذبة التى يرددها هذه القلة من الخارجين عن الشرعية الوطنية والدولية ما هي إلا فقاعات في الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية والعمل الجاد الذي يؤديه العاملون لتعظيم الموارد المالية والسيادية للدولة إلى جانب دورهم في التصدى لهذه الادعاءات الباطلة والمزيفة.



وجدد مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة عادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين بأنهم سيظلون خلف قيادته الحكيمة جنودا اوفياء للوطن إلى جانب الأبطال من القوات المسلحة والشرطة من اجل استمرار مسيرة العمل والبناء وحماية واستقرار الوطن وأمنه.