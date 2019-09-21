جامعة طنطا.. جاهزة والانتهاء من صيانة وتجديد المنشآت والمدرجات وتجهيز المعامل

أكد رئيس جامعة طنطا ، انتظام الدراسة بجميع كليات الجامعة، مشيرًا إلى جاهزية كافة المنشآت الجامعية والمعامل والمدرجات والورش لاستقبال الطلاب ، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لكافة مرافق الجامعة.



وقال رئيس جامعة طنطا ، أنه تم الانتهاء من تسكين نحو 4150 طالبًا وطالبةً بالمدن الجامعية منها 2594 من الطالبات بمدن سبرباي وقحافة والحكمة والمتحف والاستاد ، و 1556 طالبًا بمدن سيجر وسبرباي ، وأضاف أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية ، كذلك تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية.



وعن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الدكتور مجدي سبع أنه تم توفير كل سبل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، وكذلك توفير جميع الخدمات التي تكفل راحتهم.



وأضاف رئيس جامعة طنطا عقب جولته التفقدية بالمجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي والتى رافقه فيها الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة في مطلع العام الدراسي الجديد، أنه تم إعلان الجداول الدراسية بالأقسام والكليات وإعلانها على موقع الجامعة الالكتروني قبل بدء الدراسة بأسبوع ، مؤكدًا التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالحضور.



وشدد رئيس جامعة طنطا على عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط، والالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.

