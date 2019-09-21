كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

كشفت الاعلامية ملك موسى خلال حديثها ببرنامج "الكورة مع ملك" على يوتيوب صدى البلد عن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتحمل علاج اسرة الطفل ادهم الكيكي الذي وفاته المنية عقب تعرضه لحادث اثناء التوجه لمشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بالسوبر المحلي امس.



واكدت ملك موسي ان لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك انسحبوا من أرض الملعب ولم يتسلموا الميداليات بعد نهاية مباراة السوبر المصري، لعلمهم بنبأ وفاة الطفل أدهم مسعد مشجع الفريق.



وأشارت: إلى أن لاعبي الأبيض أصيبوا بحالة من الحزن الشديد واتفقوا على عدم التوجه إلى منصة التتويج كنوع من المشاركة الوجدانية لأسرة اللاعب.



وقال ان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب الصباحي للفريق اليوم.



وطالب المدرب بغلق ملف مباراة السوبر وتجاوز أحزان الخسارة التي تعرض لها الفريق الأبيض، من أجل الاستعداد بجدية والتركيز في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



وشرح المدير الفني الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام الأهلي لعلاجها.



وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز في المباراة المقبلة لتحقيق الفوز من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.



واكملت حديثها ان مجلس ادارة نادي الاهلي طالب من الجهاز الفني للفريق بسرعة غلق ملف السوبر المصري الذي أقيم مساء أمس باستاد الجيش المصري ببرج العرب أمام الزمالك وذلك إستعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غد في أولي مواجهات أبناء الرداء الأحمر في مسابقة الدورى .



من جانبه قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالنادي الاهلي البقاء في معسكر الإسكندرية عقب مواجهة الزمالك خاصة أن الفاصل الزمني قبل مواجهة سموحة لا يتخطي حاجز الــ72 بهدف زيادة معدلات التركيز لدي لاعبيه ومنع تسلل الإرهاق لهم في بداية موسم طويل جدًا.



واشارت ان الأشعة التي خضع لها محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري.



ويحتاج متولي أربعة أسابيع، للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات، وسوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.



واضافت الاعلامية ملك موسى ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يستعد لتقديم تقرير للجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ويتضمن اسماء الجهاز المعاون له وايضا الاستعدادات المقبلة لفريق المنتخب سواء الدخول لمعسكرات داخليه او مباريات ودية.