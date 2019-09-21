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رياضة

لم يفهموا بعد.. جوارديولا يفتح النار على منتقديه بعد اكتساح واتفورد فى البريميرليج

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:23 م
جورديولا
جورديولا
أحمد هاني
شن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي هجومًا لاذعا ضد منتقديه بعد فوز السيتى، على ضيفه واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شيء.

وقال جوارديولا في تصريحات ما بعد المباراة:  "لناس لم تفهم بعد.. الصحفيين واللاعبين السابقين كلهم يجب أن يفهموا أن الخسارة جزء من الحياة، الخصوم دومًا يستحقون الاحترام" .

وتابع جوارديولا خلال حديثه بعد المباراة: "يمكن أن نخسر المباريات و لكن أهم شيء كيفية التعامل مع الأمور و كيف يكون رد فعلنا بعد ذلك".

واختتم جوارديولا: " نحن واحد من أفضل الفرق من ناحية الاحصائيات وبالنسبة لتسديد الخصوم على مرمانا ، فاننا تطورنا كثيرًا و أصبح دفاعنا أقوى و حتى لو استقبلنا الأهداف ، نملك المواهب في الخط الأمامي".

وكان بيب جوارديولا قد وجه إليه إنتقادات بعد الخسارة من نوريتش سيتي، بالجولة الماضية بالدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين .

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