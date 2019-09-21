فضل الله: النقل التليفزيوني ومنظومة الدوري تحتاج أمرين حتى تنجح.. تعرف عليهما

علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على النقل التليفزيوني لمنافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2019-2020 .



ونشر محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": النقل التلفزيوني ومنظومة إدارة الدورى المصرى تحتاج إلى معالجة احترافية كبيرة وضخ أموال من المؤسسات المرتبطة بالدورى لأن هذا لا يليق.



واعتبر محمد فضل الله أن مسابقة الدوري المحلي تصدير مباشر لصورة الرياضة في الدولة إلى العالم الخارجي.



يذكر أن قناة النيل للرياضة لم تحصل على حقوق البث الفضائى فى الدورى الممتاز الذى انطلقت منافساته اليوم السبت.

