المالية تبيع أجلي خزانة بـ18.75 مليار جنيه.. اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.75 مليار جنيه.



قال الوزارة إنها عهدت للبنك المركزي بعملية بيع أجلي الخزانة، إذ تسعي لبيع أجل 91 يوما بـ9 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.



وتسعي وزارة المالية للإقتراض من البنوك مبلغ 40.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.



ومع طرح أجلي الخزانة اليوم سيتبقي للوزارة طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما واستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تقدر 21.5 مليار جنيه.

